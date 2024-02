Michel explica escolha de brothers para Monstro: 'Aproximação com Davi'

Michel: "Eu tinha muita certeza que eu ia para o Paredão. E os dois motivos, ou o Davi me puxava, que ele já tinha me falado. Ou por voto de vocês por essa aproximação com o Davi".

Matteus: "Isso não existe. Eu vou te explicar, vou deixar claro de saída já. Eu me dar bem com uma pessoa, eu não querer isolar uma pessoa é uma coisa. Jogar é totalmente diferente. Agora, porque eu ando com o Davi eu sou obrigado a votar junto? Não vou votar, cara. E eu sou assim, vou deixar bem claro. Pode todo mundo me votar porque eu tô andando com o Davi, mas tô pouco me lixando".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo?

