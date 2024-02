Rodriguinho implica com Davi no BBB por puro comodismo, diz Dieguinho

Rodriguinho, 46, declarou voto vitalício contra Davi, 21, durante papo com Pitel, 24, no BBB (Globo). O cantor afirmou que, enquanto estiver no programa, o motorista de aplicativo sempre será sua opção de voto para o paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, pensa que a fala de Rodriguinho é sintoma de um problema muito maior. "Isso evidencia o quanto é problemática a maneira como lidam com o Davi na casa. É como se ele fosse um zero à esquerda, a quem perseguir e em quem votar até o final não tem problema. Ninguém vai se queimar com o público, porque o Davi não significa nada mesmo."