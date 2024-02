Sem destaques do dia, BBB 24 da TV não é o mesmo da Globoplay

Não tem como não se revoltar. Assistindo à edição, a gente se pergunta se é o mesmo programa que a gente tem acompanhado no Globoplay, no Pay per View. Não tem como deixar as principais conversas do dia fora da edição. Não ter tempo para mostrar tudo [na edição ao vivo] é compreensível, mas deixar passar os destaques do dia não tem justificativa. Bárbara Saryne

Chico Barney pontua que o sucesso atual do BBB 24 se dá mais pela repercussão dos assuntos nas redes sociais do que pelo que é mostrado pela produção na TV.

"É uma proteção às polêmicas. Acho que a Globo está tentando colocar o BBB num eixo de que 'este é um programa inofensivo para as famílias e para as marcas'", defendeu.

"Parece que essa temporada tem sido levada toda no desespero", completou Saryne, indicando que "a internet cobra" e a produção se ajusta.

