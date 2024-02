Netflix mistura Carrossel, Julia Roberts e cultura indígena na série 'Luz'

O elenco conta com nomes como Marcos Pasquim, Mel Lisboa e Celso Frateschi. Celso interpreta o fazendeiro Carlos Ferreira, avô de Luz que culpa a criança pela morte de seu filho. Marcos Pasquim é Baltazar, braço direito de Carlos que se indispõe com o chefe por defendê-la. Já Mel Lisboa é Valéria, que assume o papel de capataz do vilão.

Celso Frateschi se inspirou na vida real para interpretar Carlos Ferreira. "Infelizmente tem muitos modelos por aí, a gente vive muita invasão de terra, muita coisa desagradável, que é um pouco como esse personagem cria a sua fortuna", reflete o ator.

Claudia di Moura interpreta a pajé Ga em "Luz" Imagem: Divulgação

Claudia Di Moura, que interpreta a pajé Ga, vem de outra comunidade indígena. Na chamada de vídeo com Splash, ela chora ao falar de suas origens: "Venho da Aldeia Juerana, a única aldeia no sul da Bahia que tem uma cacica. Eu não posso falar da minha cacica sem me emocionar [a voz de Claudia fica embargada]. No começo das gravações, quando entrei na floresta pela primeira vez, eu precisava me reconectar ali naquele lugar, e eu entrei pensando nela e agradecendo a ela. Porque, naquele momento, ela estava me passando o bastão".

Entendi a potência e a importância de ser uma guardiã. E, nesse dia, eu vi uma chuva de vaga-lumes. Naquele momento, eu entendi que os encantados estavam com a gente [Claudia chora]. Desculpa. Claudia Di Moura

Quando Luz chega no internato, o público é apresentado ao elenco mirim da série. As crianças roubam a cena com um carisma digno de "Carrossel". Os atores adultos não poupam elogios aos colegas mais novos: "Não existe desnível de atuação de criança para adulto nessa série. Muito pelo contrário. Às vezes, as crianças estão melhores que os adultos. Muitas vezes!", conta Daniel Rocha, que interpreta o professor Marcos na série.