Betinho - No fio da Navalha: saiba história real da série exibida na Globo

Em 1979, retornou ao Brasil graças à anistia política. Dois anos depois, fundou o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas). Um dos fundadores da campanha nacional pela reforma agrária, também advogou em prol das organizações não governamentais.

Betinho foi uma figura emblemática pela luta contra a fome no Brasil Imagem: Ação da Cidadania/Divulgação

Por conta das inúmeras transfusões de sangue no tratamento da hemofilia, Betinho testou positivo para o HIV em 1986. No ano seguinte, fundou a ABIA, uma associação para lutar pelos direitos das pessoas que vivem com HIV e dos doentes com Aids.

Dois irmãos de Betinho morreram por causa da Aids no período de um ano. O sociólogo combateu o preconceito falando publicamente sobre o vírus HIV e a Aids nos meios de comunicação.

Líder do movimento Ética na Política, de 1992, Betinho teve papel importante no impeachment de Fernando Collor naquele mesmo ano. Essa iniciativa deu origem ao movimento Ação da Cidadania contra a Miséria e Pela Vida, expondo de forma concreta a situação de fome e miséria no Brasil para toda a sociedade.

Em 1993, foi considerado "homem de ideias do ano", pelo Jornal do Brasil. Depois de muito lutar contra a doença e passar por diversas cirurgias, Betinho faleceu em 1997, aos 61 anos, em sua casa, no bairro do Botafogo.