Após beijar João Pedro, Mariana se joga para cima de Jose Inocêncio

Querendo ficar próxima do dono da fazenda, Mariana se oferece para ir junto com o 'Painho'. Todos ficam chocados, incluindo João Pedro e Inácia (Edvana Carvalho).

Antes de partir, Zé Inocêncio pede para Deocleciano (Jackson Antunes) tocar a fazenda. Esse é outro motivo que deixa o filho mais novo de Santinha chateado.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) viajam juntos em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Em Ilhéus, o viúvo e a neta de Belarmino (Antonio Calloni) visitam alguns pontos turísticos, como a Casa de Jorge Amado e as praias da região. A jovem deixa José Inocêncio feliz e leve, como não acontecia há anos.

Porém, em certo momento, ele lembra da esposa que morreu. Isso o deixa com raiva, fazendo-lhe abandonar Mariana no meio do caminho.