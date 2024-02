Luana Piovani ridiculariza gatilhos de Wanessa Camargo com Davi no BBB 24

Luana Piovani alfinetou a cantora sobre a conduta de Dado. "Marido atual com três [acusações de] Maria da Penha, em ex, famosa, Luana Piovani, e fica surtando por birra do Davi. Nem estou assistindo, só de ver os cortes passo raiva", ainda salientou o post.

Esta não é a primeira vez que Luana ironiza o casal e compara Davi com Dolabella. "Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo para salvar esse lírio do campo!", escreveu no Instagram no final de janeiro.

A artista também relembrou o deboche do ex-parceiro com a medida protetiva. Os dois estavam no mesmo camarote durante o Carnaval 2009, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O cantor posou para fotos com uma trena, ironizando o fato de ter que manter da ex a distância de 250 metros determinada pela Justiça por tê-la agredido. Em 2008, Dado foi preso por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

BBB 24: Luana Piovani alfineta Wanessa e gatilhos com Davi em post Imagem: Reprodução/Instagram

