Luana Piovani debocha de Wanessa no BBB 24 e ironiza: 'Namora um monge'

Luana Piovani, 46, debochou de novo de Wanessa Camargo e o namorado Dado Dolabella sobre as falas da cantora no BBB 24 (Globo).

Em seu Instagram, ela ironizou o "drama" da sister com Davi, que disse que está vivendo um "terror psicológico" com o brother.

"Ai, tadinha! Que barra! Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos!", começou.