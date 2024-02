Parcial do UOL aponta rivais como craques do jogo no Sincerão do BBB 24

Nesta segunda-feira (5), os brothers participaram de mais um Sincerão no BBB 24 (Globo). Confira quem foi apontado como o craque do jogo na parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Para a parcial do UOL, as rivais Alane e Fernanda foram as craques do jogo ontem. As sisters contabilizaram 27,96% e 26,29% dos votos na enquete, respectivamente.