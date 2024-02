Parcial UOL mostra que participante cresce em votos e pode deixar o BBB 24

Alane, que teve um embate direto com o participante, foi indicada como a segunda provável a deixar o reality, com 37,89% dos votos.

Já Isabelle e Beatriz foram as menos votadas pelo público do UOL, tendo maiores chances de escapar da berlinda. As sisters contaram com 9,15% e 1,85% dos votos, respectivamente.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

