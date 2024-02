Rodriguinho insinua nova ameaça a Davi: 'Merece uma sapatada na cara'

Questionado por Michel, o cantor continuou: "O show que ele fez com a Wanessa aqui de não dar o negocinho vermelho [pulseira] para ela, cara. Merece uma sapatada na cara, esse moleque não tem escrúpulos".

O músico se incomodou com o jeito que Davi entregou as pulseiras depois de atender ao Big Fone. Para ele, o baiano fez "um show" na distribuição dos itens para os participantes. As pulseiras serviram apenas para separar os grupos na votação do 7º Paredão.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

