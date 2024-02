Juninho detona Alane após bate-boca: 'Sai que nem o exorcista'

Ao tentar imitar a mudança de Alane, os aliados caíram na gargalhada. Rodriguinho até colocou um travesseiro na cabeça para conter o riso.

Alane e Juninho discutiram após a formação do Paredão. A bailarina e Leidy o questionaram pelas cantadas feitas na mesma festa para as duas. O brother defendeu que poderia ficar com quem quisesse por ser solteiro.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER