BBB 23: Davi atende Big Fone e está imune; brother distribuiu pulseiras

"Atenção, preste muita atenção: você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder. Repetindo: você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o Líder", disse a mensagem.

O brother deu as pulseiras para Bin Laden, Lucas, Rodriguinho, Giovanna, Marcus, Leidi, Yasmin, Pitel e Juninho. Os participantes ainda não sabem, mas o acessório serviu para separá-los em dois grupos para formar o Paredão. Em votação aberta, o grupo 1 vota no grupo 2, e o grupo 2 vota no grupo 1. Em seguida, haverá uma nova votação, desta vez secreta. O grupo 1 deve votar entre si, assim como o grupo 2.

Davi comemorou, alegando que "a fé é a última que morre". Ele ainda afirmou que deu as pulseiras para todos que ele gostaria de colocar no Paredão.

