MC Bin Laden e Juninho se desentendem após treta de flerte: 'Maluco é tu'

Após Alane, Juninho e Leidy tretarem pelos flertes do brother no BBB 24 (Globo), MC Bin Laden reprovou o comportamento do aliado e os dois discutiram.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, MC Bin Laden sugeriu uma fala de Juninho: "Você falou: 'ele está queimado, já é'". O participante negou e afirmou que o cantor que tinha falado isso.