Zeca Pagodinho faz 65 e reúne famílias inteiras em show: 'Só a mulherada'

O show de 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho levou famílias inteiras ao Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no fim da tarde deste domingo (4). A apresentação, na data em que ele celebra 65 anos de vida, estava prevista para começar às 19h, mas uma forte chuva atrasou a programação.

Em conversa com Splash, a técnica de enfermagem Acilea de Medeiros, 52, disse que animou toda a família a ir ao show por ser fã do Zeca Pagodinho "desde sempre". Ela mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, enquanto parte da família vive perto do estádio, no Engenho da Rainha, onde todos vão dormir hoje.

Imagem: Filipe Pavão/UOL

"Conheço Zeca desde a Travessa de Pilares —bairro da zona norte da cidade. Naquela época, até conversava com ele, nem era famoso. Vi cantar para pequenos públicos e agora canta em estádio. Vim com meus filhos, minha nora e vizinha".