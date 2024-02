Líder Fernanda indica Beatriz ao sétimo Paredão do BBB 24

Hoje vai a Bia. Meus critérios de voto não é nem do emocional, são critérios de prova, de quem pode ser um forte concorrente. Infelizmente, na sexta-feira, houve uma situação bem chata onde teve uma demonstração gratuita de desrespeito comigo, com a minha liderança, com a minha pessoa, com o momento, com a própria dinâmica do jogo. Não soube lidar, passou dos limites. Fernanda

O que aconteceu

Após vencer a Prova do Líder, Fernanda colocou 4 sisters na mira do Paredão: Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin Brunet

Fernanda definiu seu voto em Bia na noite anterior ao Paredão: "É muita loucura".

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou de Davi ter atendido o Big Fone? Adorei Reprodução/Globoplay Preferia que fosse outra pessoa Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

NEWSLETTER