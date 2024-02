Wanessa revela estratégia no BBB 24: 'Apertar o botão e ir embora'

Wanessa Camargo revelou uma estratégia para o BBB 24. Conversando com Yasmin Brunet, ela cogitou a possibilidade de apertar o botão e desistir do programa.

O que aconteceu?

Yasmin e Wanessa conversaram na cozinha da casa após Davi atender o Big Fone, ficar imune e separar a casa em grupos. Quando a modelo disse "ter um plano" para o jogo, a cantora brincou com a possibilidade de desistir do programa.