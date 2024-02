Deniziane e Matteus confrontam Davi como 'manipulador' no BBB 24

Matteus entendeu o lado do brother, mas Deniziane foi sincera com o brother e disse que essas atitudes podem fazer com que ele seja visto como 'manipulador'.

Deniziane: "Eu sinto que você pode ser manipulador. Manipulador no sentido de você querer salvar uma pessoa, mas você não fala: 'Quero salvar tal pessoa'. Você faz uma história ali para a gente fazer o que você quer. Isso que me incomoda. Talvez se você não fizesse isso, não me incomodaria tanto. O que me barra de jogar com você é isso"

Davi: "Entendi. Eu quero defender a pessoa que eu gosto, e fui bem sincero com ele. Não maquiei, não fiz nada de mais"

Matteus: "O que a Ane quer falar é a questão de ser direto e reto ao objetivo

