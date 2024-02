Wanessa Camargo detona Davi para Isabelle: 'Tem que se posicionar'

Wanessa Camargo disse que o brother falava 'psiu' enquanto Yasmin tentava falar.

Wanessa: "Do jeito que ele fala parece que todo mundo é do mal e ele é do bem, o único Filho de Deus aqui. Ele faz para provocarem ele. Ele só parou quando dois homens foram ajudar a Yasmin, porque ele falava 'psiu' pra Yasmin. Isso é um cala a boca. Aí quando o Rodriguinho entrou, ele acalma. É teu amigo, mas, como mulher, isso é um 'cala a boca'. A gente tem que se posicionar".

Marcus: "Sabe o que é pior? Dos nove votos, 4 ele não tinha mais"

Yasmin: "Ele falando no volume 10 com aquela voz de gralha, quando você fala no volume 8 fala 'Psiu'? (...) Ele só parou porque dois caras vieram. Eu tenho certeza que ele ainda vai decepcionar muita gente"

Wanessa: "Eu ouvi a conversa de vocês, desculpa, não se faz isso. Eu ia falar que acho ele prepotente quando ele comemora. Eu vi que ele te manipula. Se fosse meu amigo eu ia mandar para a p*ta que pariu. Tem horas que você tem que estar do lado.

Yasmin: "Nem por um segundo ele pensa em você, ele pode soltar sua mão. É nítido"