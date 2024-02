Fernanda coloca Deniziane, Beatriz, Alane e Yasmin na mira do 7º Paredão

Sétima Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda colocou Deniziane, Alane, Beatriz e Yasmin na mira do sétimo Paredão, antes do início do show de Thiaguinho. No domingo, ela deverá indicar um deles diretamente.

O que aconteceu

Fernanda se tornou Líder ontem (01º) ao vencer uma prova de habilidade e sorte.