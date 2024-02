Bolsa de medicina de Davi vale mais que o prêmio atual do BBB 24; entenda

Wanessa convidou o rival para participar da dinâmica ao seu lado. Além dele, chamou Deniziane para auxiliá-la na dinâmica de segunda-feira (29). Juntos, eles venceram — a cantora conquistou um curso completo e mais R$ 10 mil, os ajudantes também ganharam um curso e mais R$ 5 mil cada um.

Bolsa de medicina x prêmio atual do BBB 24

Se Davi decidir cursar medicina na Bahia, o valor de sua bolsa de estudos vale mais que o prêmio atual do reality. Em apuração de Splash, a faculdade confirmou que, no estado, a mensalidade supera R$ 10 mil.

Enquanto o valor atual do prêmio é de R$ 550 mil, o custo do curso completo sem reajuste equivale a mais de R$ 700 mil. A faculdade em Lagoinha conta com uma mensalidade de R$ 10.450/mês — R$ 752.400 sem reajuste anual, considerando os seis anos de curso —, enquanto a de Juazeiro pode chegar a R$ 13 mil/mês — o curso completo totaliza R$ 936 mil, também sem reajuste —, conforme informou a Estácio, com base nos valores de 2024.

Quanto vai ganhar quem vencer o BBB 24?

Neste ano, o prêmio começou em zero e está passando por reajuste em algumas eliminações.