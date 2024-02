Davi chama brother de manipulador; aliada concorda: 'Não aceita ser votado'

Davi rebateu que o MC que é manipulador: "Ele, sim, é manipulador!". A sister concordou: "Colocava umas ideias na cabeça do Luigi".

O baiano também criticou a postura do funkeiro no jogo. "Mentiroso, manipulador, fofoqueiro... e mal posicionado quando inventa uma fofoca, conta essa fofoca, gera um atrito e não se posiciona, ele se esconde e deixa o pau quebrar. Deixa o circo pegar fogo", apontou.

A aliada relembrou a intromissão do cantor na relação com Lucas Henrique. "Aquilo que ele fez comigo e com o Lucas... ele deu a entender, na minha cabeça, que ele quis me desmascarar para a casa. Quer pegar as coisas dos outros para aparecer, para criar palco. E eu não tenho medo, não!", declarou.

Isabelle e Davi falam de MC Bin Laden na academia. 🔥🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/GB2KQ8KZoZ -- Big Brother Brasil (@bbb) January 31, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Luigi, quem é o favorito para vencer o programa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER