Wanessa diz que recusará VIP de Davi no BBB 24: 'Não é moeda de troca'

Wanessa confessou hoje (30) para Yasmin que recusaria uma possível oferta de Davi, que disse que chamaria a sister para o VIP do BBB 24 (Globo) caso tivesse a oportunidade.

O que aconteceu

Em conversa com Yasmin Brunet na área externa do BBB, Wanessa confessou para a amiga que Davi prometeu colocá-la no VIP caso ganhasse alguma prova do líder. A modelo respondeu: Ai, que bom".