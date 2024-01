Perline: Tadeu Schmidt erra em tentar ser o melhor amigo do elenco do BBB

O desempenho de Tadeu Schmidt, 49, no comando do BBB 24 (Globo) voltou a ser pauta entre Dieguinho Schueng e Gabriel Perline, colunista do portal iG, durante a edição desta terça-feira (30) do programa Central Splash.

Perline acredita que o ex-Fantástico erra em ser agradável demais com os confinados do reality. "Se formos comparar o Tadeu Schmidt a um dos participantes desta temporada, ele seria o Matteus Alegrete. Faz o trabalho corretamente, é simpático com todo mundo, mas quer ser o amigo de todos."