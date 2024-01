Modelo acusa ex-BBB Antonio por abuso sexual e pede medida protetiva

A modelo Janaina Ana da Silva, 28, usou o Instagram para denunciar o ex-BBB Antonio Rafaski, da 17 edição do programa. Segundo relato, ela foi abusada sexualmente no dia 2 de dezembro de 2022, durante uma reunião de amigos, em São Paulo.

A mulher diz ter ido com uma amiga à casa de Giuliano Marchi, um amigo de Antonio, e beijou o ex-BBB. Então, ele teria a levado para o quarto e tentado fazer sexo à força com Janaina.