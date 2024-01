Matteus alfineta sister após treta: 'Hipócrita e idiota de fazer isso'

Matteus e Deniziane conversaram sobre a treta do brother com Leidy nesta madrugada no BBB 24 (Globo). O participante não escondeu seu incômodo com a sister.

O que aconteceu

Deniziane alertou seu affair que conversou com Leidy. "Eu entendo ela, porque o grupo sempre foram cinco. E na cabeça, por exemplo, às vezes minha, da Alane, da Bia, a gente joga em seis. Mas às vezes da cabeça do Marcus, dela, não. Mas eu falei com ela: 'Às vezes o voto dele poderia te salvar'. E eu acho que você faria isso", salientou.