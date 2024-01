Wanessa Camargo anuncia que vai sair do BBB 24 em 11 de fevereiro

Wanessa Camargo revelou hoje (29) que sonhou com a data de sua saída do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Wanessa comentou no início da tarde de hoje (29) com Isabelle que sonhou com o resultado do atual Paredão e com o dia de sua eliminação. "Tô muito bruxinha", comentou.