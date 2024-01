Wanessa diz que sonhou com resultado de Paredão e data em que sairá do BBB

Apesar de não revelar o nome de quem ela acredita que deixará o reality show, Wanessa disse acreditar que Isabelle não sairá e que confirmará sua intuição após a eliminação. "Se a pessoa que apareceu no meu letreiro sair… Mãe Diná aqui", disse. "A gente sabe no nosso inconsciente alguma coisa".

A cantora ainda disse que sonhou com o dia de sua eliminação no BBB 24, e que "só precisa ver se a data bate com uma terça-feira", que costuma ser o dia da semana em que Tadeu Schmidt revela o resultado do Paredão. "Vi a Ana Maria falando comigo", acrescentou.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER