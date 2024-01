Produção dá bronca em sister por doar prêmio de patrocinador a outra pessoa

Wanessa conversou com Juninho sobre sua escolha por Davi na dinâmica de hoje (29) no BBB 24 (Globo) e disse que doaria parte de seu prêmio para o carioca. A produção do reality, no entanto, alertou a casa sobre dividir prêmios.

O que aconteceu

Na dinâmica da tarde de hoje (29), Wanessa Camargo chamou Davi para competir ao seu lado e ganhar um prêmio de R$ 5 mil, além de uma bolsa completa para um curso de graduação. Alguns brothers, incluindo Juninho, questionaram a atitude de Wanessa, que costuma criticar Davi.