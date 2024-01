Boninho deve explicar por que dá voz a algozes e não a vítimas de racismo

Yas defende que pessoas vítimas de racismo no BBB - como Fred Nicácio, 36, da temporada anterior - mereciam muito mais que Rodolffo o espaço para discutir o tema dentro do MesaCast. "Se vocês querem falar sobre racismo, por que não chamam alguém que passou por uma situação de racismo no programa e não foi apoiado como deveria? Por que estão dando voz ao algoz [ao invés da vítima?]"

Ela ainda criticou Rodolffo por não ter se informado melhor sobre a questão racial tanto tempo após o incidente com João Luiz. "Não estou nem aí para a opinião do Rodolfo sobre o que é ou não racismo. Não me interessa, não quero saber o que o Rodolfo tem para falar. A edição dele [do BBB] foi há [mais de] dois anos e ele não se deu o trabalho de pesquisar e procurar saber [sobre racismo]."

Rainha da Bateria revela gasto alto com fantasia: 'Preço de apartamento'

Ana Beatriz Godói, 39, rainha de bateria da escola de samba Rosas de Ouro, concedeu entrevista nesta segunda-feira (29) ao programa Splash Show. Nascida do bairro da agremiação, a Freguesia, ela estreou na função em 2020, sucedendo Ellen Roche, 44, após 12 anos.

Ana Beatriz contou que é a responsável pela confecção do figurino que usará na avenida - o que não sai nada leve para seu bolso. "Não gosto de falar de valores, mas é bastante! [risos] Ainda não terminei de fazer a costa deste ano, mas é caro. É o preço de uma casa ou de um apartamento."