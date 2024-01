Paula Toller convida Luísa Sonza para gravar show após 'declaração de amor'

Fernanda Abreu e Paula Toller posam juntas em ensaio de show Imagem: Divulgação

Homenagem a Rita Lee

No roteiro do show, Paula Toller canta "Agora Só Falta Você", clássico do repertório de Rita Lee. No papo com Splash, ela conta que é parecida com a Rainha do Rock em muitos aspectos, seja na vontade de estar em cima dos palcos, ou na de compor. Rita, que quebrou barreiras na música, é uma das maiores referências de Paula. "Na época em que a música foi lançada, é como se fosse um recado direto para mim, só para mim", brinca ela.

Paula teve a oportunidade de dividir palco com Rita Lee ao ser convidada pela cantora para interpretar "Desculpe o Auê" no Acústico MTV (2003). "Ela foi muito generosa comigo. Sem saber ela me ensinou muita coisa de música, de letra, de como se colocar numa época em que não era muito comum ter mulher em bandas. Aquela coisa debochada e molecada era muito legal. Não era aquela mulherzinha lady like , sabe?"

Ela conta, inclusive, que começou a gostar de rock em português graças a Rita, já que as bandas de rock independente faziam um som que ela não curtia. "Tentavam imitar os estrangeiros e não ficava bom. E ela veio com tudo, com letras maravilhosas, músicas incríveis. O disco 'Fruto Proibido' foi o primeiro que ganhei dela e eu fui morar nesse disco durante um tempão, durante um ano."