Quem canta a música de abertura de 'Renascer'? Conheça as cantoras

O remake de "Renascer" estreia nesta segunda-feira (22) na Globo e traz a música "Lua Soberana" como trilha de abertura. A emissora escolheu duas artistas baianas para embalar o tema: Luedji Luna e Xênia França.

Natural de Salvador, Luedji Luna é cantora e compositora referência no afrojazz contemporâneo. Estudou música na Escola Baiana de Canto Popular e já lançou três álbuns. Voz ativa na militância racial e feminista, Luedi mergulha em sua ancestralidade e traz em sua arte mensagens fortes de luta, crenças, profundidade e amor. Lançado em 2021, o disco "Bom Mesmo É Estar Debaixo D'água" rendeu uma indicação ao Grammy Latino. Seu maior hit é "Banho de Folhas", que conta com mais de 40 milhões de audições no Spotify.

Xênia França é outro nome elogiado da atual música brasileira. Já lançou dois discos e venceu um Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com "Em Nome da Estrela". Sua música reverencia o som que vem da diáspora negra, em uma sonoridade afro-jazz-cósmica, segundo ela própria. Já realizou três turnês pelos Estados Unidos, onde se apresentou em um dos mais renomados festivais de Nova York, o Summerstage, no Central Park.