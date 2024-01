Xuxa: 'Não me chamam de cantora, mas sou uma das maiores vendedoras'

Sei que as pessoas não me chamam de cantora, [dizem] que não eu faço parte da cultura brasileira, mas eu queria dizer a vocês que eu sou uma das maiores vendedoras. Minha história diz o contrário das minhas palavras e do pensamento de muita gente.

Xuxa

No palco do Spanta, ela apresentou uma hora de show com hits marcantes que vem desde os anos 1980. A abertura, com "Planeta Xuxa", e o encerramento, com "Lua de Cristal", foram em ritmo de Carnaval — spoiler do que será mostrado no CarnaXuxa, um cruzeiro temático de quatro dias em fevereiro. "Ilariê", "De bem com a vida", "Tindolelê", Libera Geral" e "Arco-Íris" — que foi cantada após discurso pró-comunidade LGBT — estiveram no setlist.

Fico muito feliz em participar do Spanta. Já participei um tempo atrás, mas não era como é agora. É um festival bem maior e eu tô muito feliz que ele sempre pensa em mim.

Xuxa

"Não falo mais em me aposentar"

Para 2024, Xuxa quer realizar a turnê de despedida de sua nave. Ela explica que nada tem a ver com uma possível aposentadoria. Pelo contrário, quer seguir trabalhando. "Quando tinha 23 anos, já falei que me aposentaria aos 26. Cheguei aos 26, tinha que trabalhar pra caramba e falei: 'não, uns 30 eu vou parar'. 'Nossa, 35 é uma boa data', 40, 50... Já tô com 61, não falo mais em me aposentar. Não quero aposentar minhas botas, quero aposentar a nave. Vai ser o último voo da nave."