BBB 24: Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi estão no 5º Paredão

Rodriguinho, Líder pela 2x na temporada, indicou Alane.

Vou seguir as métricas do que venho vendo, venho ouvindo e ventilando pela casa. Acho que preciso manter o voto certo. Não é nada contra ninguém. Então hoje eu vou votar na Alane. A gente vê queridômetro, a gente ouve as coisas, então prefiro não desperdiçar meu voto. Rodriguinho

Quem votou em quem no confessionário

Marcus votou em Vinicius;

Vinicius votou em Marcos;

Fernanda votou em Isabelle;