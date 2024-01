Rodriguinho vence prova e é o quinto líder do BBB 24

Como foi a prova

Na primeira etapa, os brothers se dividiram em dois grupos: um com 10 e outro com 11 brothers. Cada um dos brothers foi representado por uma bolinha, que passou por um percurso com obstáculos. As quatro primeiras bolinhas a chegarem ao final do percurso representavam os quatro brothers que passaram de fase.

Passaram de fase: Beatriz, Davi, Raquelle, Lucas, Luigi, Leidy, Rodriguinho e Wanessa.

Na segunda etapa, .cada um dos brothers deveria acertar almofadas em alvos enquanto giravam numa cadeira.

Leidy Ellen e Rodriguinho empataram com 90 pontos.

Passaram de fase Davi, Raquelle e Rodriguinho.