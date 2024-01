Líder Rodriguinho indica Alane para quinto Paredão do BBB 24

Vou seguir as métricas do que venho vendo, venho ouvindo e ventilando pela casa. Acho que preciso manter o voto certo. Não é nada contra ninguém. Então hoje eu vou votar na Alane. A gente vê queridômetro, a gente ouve as coisas, então prefiro não desperdiçar meu voto. Rodriguinho

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Nizam quem é o favorito para vencer? Resultado final 1 Wanessa Camargo 24,74%

2 Yasmin Brunet 19,66%

3 Davi 12,81%

4 Beatriz 10,56%

5 Alane 8,56%

6 Isabelle 4,39%

7 Raquele 3,36%

8 Vinicius Rodrigues 3,21%

9 Michel 2,95%

10 Matteus 1,59%

11 Deniziane 1,3%

12 Rodriguinho 1,11%

13 MC Bin Laden 1,06%

14 Lucas Luigi 1,05%

15 Marcus Vinicius 1,04%

16 Juninho 0,85%

17 Giovanna Pitel 0,78%

18 Giovanna 0,54%

19 Leidy Elen 0,28%

20 Fernanda 0,09%

21 Lucas Henrique 0,07% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER