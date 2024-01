BBB 24: Saiba quem ganhou o monstro e qual o castigo

Vencedor da primeira Prova do Anjo do BBB 24 (Globo), Matteus escolheu Lucas Luigi e Isabelle para estrearem o Castigo do Monstro nesta sexta-feira (12).

Até o próximo domingo (14), os dois escolhidos terão que se revezar em um caldeirão no parte externa da casa. Pela escolha do líder, Luigi deverá se vestir de bruxo e Isabelle, de corvo. O caldeirão não pode ficar sozinho em nenhum momento, pelo menos um dos castigados tem que estar no local selecionado.

Além do monstro, Luigi e Isabelle também perderam 300 estalecas cada. Matteus chegou a dizer que não daria o monstro para quem estivesse na xepa, mas os dois escolhidos já estavam lá.

