Matteus vence 1ª prova do Anjo no BBB 24; veja como foi a disputa

Como presente, o Anjo tem direito a escolher outros três brothers para o acompanhar no Almoço do Anjo, onde poderá ver vídeos das pessoas mais próximas de sua convivência fora da casa.

O resumo da prova será mostrado na edição dessa sexta, que começa por volta das 22h25 na Globo.

BBB 24 - enquete UOL: qual participante favorito após primeiro Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Divulgação: Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Nizam Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Thalyta Reprodução/Globo Vanessa Lopes Divulgação/Globo Vinicius Rodrigues Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.