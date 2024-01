Vinícius Rodrigues tem bolsa atleta de R$ 15 mil suspensa por estar no BBB

A assessoria do Ministério confirmou ao UOL que notificou o atleta na terça-feira (9) sobre a participação no programa e que, diante da confirmação, o pagamento do benefício que ele recebia desde 2016 está suspenso.

"Diante da confirmação da sua participação no programa o pagamento do benefício está suspenso, tendo em vista que o atleta não está cumprindo com o plano esportivo aprovado", diz a nota enviada.

Vinícius recebia, até a última semana, uma "bolsa Pódio" no valor de R$ 15.000 por mês.

A assessoria disse ainda que, quando o atleta sair da casa do BBB 24, será notificado novamente para "confirmação" e seguirá seu treinamento com a participação em competições que estão dentro do plano esportivo entregue ao Ministério do Esporte. A partir disso, seu benefício será reativado. "Caso não aconteça, o atleta terá o benefício cancelado definitivamente", explicam.

