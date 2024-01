BBB 24: Piovani detona Dado e diz que Wanessa está com 'criminoso'

Atriz disse que Camargo está na "sombra de um criminoso". "Wanessa é muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela... se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso".

Piovani disse não acompanhar o trabalho de Wanessa e pediu aos seguidores que escolham melhor seus ídolos. "Cada um tem o ídolo que merece e escolhe para si quem quer admirar. Minha régua é bem alta, mas nem todos são assim. Eu não ouço as músicas da Wanessa, e o namorado dela, então... de qualquer maneira, fiquem atentos porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil com essa força que a internet tem. Depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência e homens enaltecidos sendo agressores e criminosos".

Luana destacou que público tornou Dado "uma pessoa querida e vitoriosa" ao fazê-lo campeão de A Fazenda 1, mesmo com denúncias de violência doméstica contra ele. "Foi o que aconteceu quando ele participou do reality que ele ganhou. Tinha seis meses que ele tinha me batido, e o pessoal votou para ele ganhar. Pode ser que ele vire um gatinho brasileiro como muitos aí... lamento por vocês que fazem, conscientemente ou não, esses bostas pessoas queridas".