Elenco do BBB 24 tem mais medo de sair como planta do que cancelado

No Central Splash, Chico Barney analisou a performance do elenco do BBB 24 em temer ser planta no jogo. "Se tiver um ponto positivo nesse elenco é o desespero de não parecer planta. Isso é um excelente indício que eles estão mais preocupados em parecer a Amanda do que sair cancelados.

É engraçado como em cada edição do BBB é lidar com um trauma da edição passada. No BBB 22, a galera estava com medo de ser cancelado. No BBB 24, a galera está com medo de ser planta. Cada temporada é uma resposta a temporada anterior e eu acho que por isso esse elenco está acompanhando o ritmo desse começo de temporada Chico Barney

Chico ainda citou a preocupação do elenco em não se parecer com a Amanda Meirelles. "Pra quem falou que a Amanda não fez nada no BBB, olhe aí, ela está entregando uma temporada seguinte excelente. Obrigada, Amandex"

Bárbara Saryne acredita que os participantes continuam focados na repercussão do programa e esquecendo o prêmio. "Isso mostra que ele continuam não focando só no prêmio. Se o foco fosse no prêmio e, no ano passado, a Amanda, que todo mundo chama de planta, venceu, então ser planta não é tão ruim assim. Você tem chance de ganhar o prêmio considerando a vitória no ano passado."

Eles não estão focando no prêmio, mas na repercussão. Eles não querem sair mal falados. E aí acaba que volta a ser o que era antes, o medo de sair cancelado pela repercussão e hoje é o medo de sair planta pela repercussão também. O que vale mais não é o prêmio, continua sendo a repercussão do BBB Bárbara Saryne

BBB 24: Maycon tem tudo para ser o melhor primeiro eliminado da história

Maycon está no primeiro Paredão do BBB 24 (Globo) ao lado de Yasmin Brunet e Giovanna e, segundo a enquete UOL, deve ser o eliminado de hoje (11).