No Central Splash, Chico Barney afirmou que o cozinheiro tem tudo para ser eliminado no primeiro Paredão. "O Maycon é uma pessoa desagradável. Acho que ele está muito empolgado e aí ele acaba se perdendo. Acho que a presença dele no BBB acabou ativando uma autoestima exacerbada."

O Maycon vai ser o melhor primeiro eliminado de todos os tempos. A saída do Maycon não é só uma saída, é um livramento pra ele e pra nós. Vai ser bom para ele porque ele está derretendo em praça pública, está sendo constrangedor pra ele e já está em um patamar porque está difícil de dar a volta por cima, então acho que é a melhor coisa pra ele, pro público e pro BBB Chico Barney

Bárbara Saryne concordou que Maycon deve ser o primeiro eliminado. "Ele é chato, inconveniente e comete erros por minuto. Eu nunca vi um participante cometer tantos erros básicos nas primeiras horas do jogo. Ele já levantou pautas sensíveis e problemáticas e, além de ser chato, ele é mal-educado e arrogante."

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

