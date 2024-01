Sobrou até para o Fiuk: veja como foi a primeira festa do BBB 24

Os confinados do BBB 24 (Globo) tiveram a primeira festa da edição na madrugada desta quinta-feira (11).

O que aconteceu

A trilha sonora da festa foi pautada pelo pagode. Se apresentaram para os brothers os grupos Menos é Mais e Soweto, além de Péricles, que foi recebido por emoções dos confinados.

Ainda no início da festa, Davi e Maycon protagonizaram um desentendimento. Davi tentou conversar com o cozinheiro, e até Fiuk, do BBB 21, foi citado.