Piovani critica namoro de Wanessa e Dado; ele não cumpriu pena por agressão

Apesar da condenação posterior no STJ, Dado nunca cumpriu a pena porque a agressão prescreveu. Na época da condenação de 2014, Dado comentou a decisão judicial em seu perfil no Instagram: "Há seis anos, eu estava dormindo com inimigo e não sabia. Muito cuidado com quem você se relaciona. Sempre!".

Luana comemorou a condenação, mas lamentou demora. "Ufa! Seis anos depois, a Justiça cumpriu seu papel! Agora, como pode um desembargador advogar dizendo que só as mulheres hipossuficientes merecem a proteção de Estado?!?".

O artista também já havia sido processado por Viviane Sarahyba, com quem tem um filho, acusado de agressões constantes. Na época, Dado foi obrigado a não se aproximar de Viviane e de Luana.

O que disse Piovani

Piovani repostou uma publicação de uma seguidora que trazia uma foto de Wanessa e Dado e lembrava a agressão de 2008: "Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também? Geral achando o casal fofo", escreveu a fã, com um emoji de nojo.

Na sequência, Piovani disse que todo o país para ao assistir o "programa de quinta", por isso, os participantes do reality levam consigo os familiares que estão do lado de fora. Algo semelhante teria acontecido com Piovani quando seu ex-marido Pedro Scooby entrou na edição de 2022 do reality — o qual ela chama de "a nova Bíblia brasileira" — e ela teve o nome citado diferentes vezes.