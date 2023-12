Repetindo fórmulas, 'Berlim' traz histórias de amor quando foco é o roubo

O mesmo acontece com integrantes do bando. Enquanto Damián (Tristán Ulloa) lida com o fim de seu casamento, o quarteto formado por Roi (Julio Peña), Cameron (Begoña Vargas), Keyla (Michelle Jenner) e Bruce (Joel Sánchez) também enfrenta questões amorosas antes e depois de executarem o plano de Berlim.

"Berlim" apresenta antigo bando de Andrés de Fonollosa Imagem: Tamara Arranz/Netflix

Mais uma vez, produção aposta na "riqueza de detalhes". O plano montado por Damián e Berlim é quase impossível de ser replicado, mas se preocupa em detalhar como o bando levará 44 milhões de euros (R$ 235 milhões) em joias de uma casa de leilões em Paris. Diversas possibilidades e possíveis problemas são considerados, assim como na série original.

Características de personagens também se repetem. Keyla apresenta uma "timidez patológica" antes vista em Professor. Bruce, por sua vez, tem um humor e comportamento semelhantes ao de Denver (Jaime Lorente), enquanto Cameron é contundente como Nairóbi (Alba Flores).

Série traz referências de "La Casa de Papel". Berlim cita uma frase de Professor e imita um de seus gestos com a mão. "Ele está desenhando o seu próprio golpe. Uma fantasia incrível. Está preparando há metade de uma vida", conta o personagem de Pedro Alonso. A produção usa uma breve trilha semelhante a "Bella Ciao" na cena. As participações de Alicia Sierra (Najwa Nimri) e Raquel Murillo são breves, mas marcantes ao retratar investigação do crime.

Duas cenas são praticamente "cópias" de série original. Em uma delas, Cameron, Keyla, Roi e Bruce bebem e dançam juntos em um dos quartos do hotel em que o grupo está hospedado — assim como fizeram Tóquio (Úrsula Corberó) e Nairóbi (Alba Flores).