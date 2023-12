De volta em 'Berlim', atriz de 'La Casa de Papel' apoiou grupo separatista

Atriz protestou contra a dispersão dos presos que pertenciam ao grupo separatista. Os vídeos circularam nas redes sociais entre 2016 e 2017. Em uma das imagens, gravadas durante evento realizado em Bilbao, a artista se emocionou.

Es sencillamente espantoso. Falta mucho trabajo por hacer para que no se elogie a asesinos pic.twitter.com/7h1kaNQLEV ? Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) May 10, 2017

Queremos recordar aqueles que não estão com a gente. Alguns porque se foram para sempre. Outros porque estão longe daqui, a mais de mil quilômetros. Para eles, o meu mais caloroso abraço. Principalmente para os que estão sofrendo com as doenças. É o caso de um amigo meu. Txus, a sua semente floresceu. Mantenha o seu espírito, estamos com você e queremos você voltando para casa.

Itziar Ituño

Após circulação dos vídeos, atriz foi criticada quando "La Casa de Papel" foi ao ar pela primeira vez. A série foi lançada pela emissora espanhola Antena 3, em 2017. Em entrevista ao jornal argentino La Nación, em 2018, a atriz lembrou que a hashtag #BoicotALaCasadePapel foi um dos assuntos comentados no Twitter dias antes da exibição do primeiro episódio.

Itziar Ituño nasceu e continua morando em Bilbao, principal cidade da região, mesmo após o sucesso mundial de "La Casa de Papel". Ituño mostrou parte de sua rotina no local em um trecho do documentário "La Casa de Papel: De Tóquio a Berlim", lançado pela Netflix em 2021.