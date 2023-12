Amante? Marido de Larissa Manoela rebateu acusações sobre início do namoro

Quando saíram os rumores [de que estavam juntos], não existia absolutamente nada entre a gente. Depois, a gente se encontrou para conversar sobre o filme 'Modo Avião' e matar a saudade da galera...Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo, explicou André na época, em entrevista à revista Quem.

Quando surgiram boatos sobre a suposta infidelidade, Frambach comentou sobre sua solteirice. Ele escreveu em um perfil de Instagram dedicado ao seu antigo relacionamento com Rayssa.

Posso garantir com o coração aberto e com todo amor que vive e que tenho dentro de mim, que nunca houve sequer algum desrespeito por quem esteve tantos anos do meu lado, ou traição, André Luiz Frambach.

André Luiz Frambach se pronunciou após acusações de infidelidade Imagem: Reprodução/Instagram

Em outubro de 2021, o ator e Larissa Manoela terminaram o affair. Já em fevereiro de 2022, o artista assumiu o namoro com a influenciadora digital Duda Reis. O relacionamento durou cerca de um mês, e em julho, ele reatou oficialmente com Larissa.