Conheça a mansão de R$ 4 milhões em que Larissa Manoela se casou

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em uma mansão avaliada em R$ 4 milhões. A casa de luxo foi comprada por ela neste ano.

A cerimônia de casamento foi realizada de forma privada, no quintal da nova mansão. Larissa desembolsou a quantia há alguns meses, e comprou a casa da influenciadora Evelyn Regly.

O casal compartilhou as fotos da cerimônia nas redes sociais. Nos registros, é possível ver detalhes do jardim em que aconteceu o casamento. A área externa também conta com uma piscina, que já havia sido mostrada por Evelyn.