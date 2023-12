Black se mostra chateado após discussão com Shay em A Fazenda 2023

Na noite de sábado (09), Cezar Black comentou com Radamés sobre a discussão que teve mais cedo com Shay em A Fazenda 2023 (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na ocasião, o iraniano reclamou com o amigo sobre algumas brincadeiras feitas por ele. "Ontem você fez uma brincadeira muito infeliz comigo. Da minha ex. Tenta ter limites, foi muito escroto, a gente está em um programa de tv, a família dela é como se fosse minha família. Eu não gostaria que você brincasse com qualquer assunto comigo. Eu gosto de ter limites. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Já falei que não curto, de novo você vai lá e faz", afirmou Shayan.

Na hora, o ex-bbb pediu desculpas, mas disse que também não curte algumas brincadeiras do peão: "Eu entendo e até me desculpo. Só que você leva muito à risca, e é seu jeito e tá tudo bem. Errei! Têm brincadeiras suas que eu não gosto. Naquele dia da Baia que eu acordei p*, que você falou 'fica se fazendo de vítima, chorão'. Eu não gostei!"

Enquanto estava sozinho na casinha da árvore com Radamés, Cezar se mostrou chateado com as falas de Shay. "Ele falou que todas minhas brincadeiras são escrotas, que eu sou um escroto", contou.

Quando o enfermeiro acaba de contar, o ex-Casamento às Cegas entra na casinha. Black então para de falar sobre o assunto.