A Fazenda: Radamés acredita que peões querem colocar Black em lugar ruim

Na tarde de sábado (09), Radamés, Black e Shay conversam sobre o retorno do enfermeiro na última Roça de A Fazenda 2023 (RecordTV). O ex-jogador de futebol acredita que, depois de verem que Cezar pode estar bem no jogo, alguns peões querem o colocar em um lugar ruim novamente.

Radamés: "Tava todo mundo meio que te trazendo de volta pra te reerguer, daí as pessoas viram que você se reergueu mesmo. Tão tentando de novo empurrar, pra não ficar muito grande e engolir a gente. Eles tão tentando de novo te colocar no lugar que você tava de merd*."

Shay: "Agora não adianta, ele já teve a resposta dele."

Black: "Por mais que as pessoas não gostassem de mim, antes de tudo que aconteceu, elas me respeitavam. Porque eu sou um cara que sei me posicionar muito bem. Sempre que entrava numa discussão comigo, tinha que vir com muito argumento, porque eu consigo ler o jogo de todo mundo aqui dentro. Se vier falar besteira comigo, vai ouvir e vai ficar mal."